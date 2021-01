Nuova crescita dei ricoveri nello Spezzino

Liguria - Lo Spezzino in controtendenza per quanto riguarda i ricoveri nei reparti Covid. Il bollettino Alisa-Ministero del 6 gennaio 2021 segnala sei nuovi pazienti nel territorio dell'ASL5: 4 in più al San Bartolomeo di Sarzana e 2 in più al Sant'Andrea della Spezia. Il totale è ad oggi di 135 pazienti di cui 10 in terapia intensiva.

Calo invece nel dato totale per la Liguria (-13), con 768 ricoverati di cui 65 in terapia intensiva. Il segno meno riguarda ASL1 (-2), ASL2 (-5) e ASL4 (-12), mentre a Genova il territorio dell'ASL3 è in crescita di tre unità. Calo anche al San Martino (-4), che ora ha 205 ricoverati.



Decessi. Sono otto nei giorni 4 e 5 gennaio, ma il totale cresce di 18 perché entrano nel conto casi dei giorni passati. La vittima più giovane è un uomo di 70 anni deceduto all'ospedale di Sestri Levanti, la più anziana una 95enne trattata al San Martino. Nessuna delle vittime riguarda il territorio dell'ASL5. Il totale per la Liguria è 2947.



Positivi. Ci sono 365 nuovi positivi in Liguria, su 4586 tamponi molecolari fatti. Il dato dei nuovi positivi riferito alla residenza della persona testata: Imperia 42, Savona 89, Genova 198 e La Spezia 36. Il totale per provincia: Savona 1.267, La Spezia 938, Imperia 584, Genova 3.091. I residenti fuori regione o all'estero è di 119. Ci sono 163 tamponi in fase di verifica. Il totale è di 6.162 positivi in Liguria.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4656 costretti a casa, in calo di 135 unità rispetto a ieri.



Soggetti in sorveglianza attiva. Il totale è di 3.992 individui così suddivisi: ASL1 564, ASL2 1030, ASL3 1208, ASL4 514 e ASL5 676.



Guariti*. Il totale è di 53169 pazienti che hanno lasciato le corsie, in aumento di 352 individui.





*(pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)