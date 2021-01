Nubi basse sul mare, dal pomeriggio portano la pioggia

Liguria - L'alta pressione mostra i primi segni di cedimento ed il flusso nei bassi livelli si dispone dai quadranti meridionali su gran parte della regione favorendo la formazione di una coltre di nubi basse marittimo-costiere in progressiva intensificazione; a partire dal pomeriggio possibili deboli piovaschi sparsi, più frequenti su Centro e Levante. Umidità su valori medio-alti. Venti al mattino deboli occidentali a Ponente, moderati da Sud-Est a Levante; dal pomeriggio moderati in prevalenza da Sud, Sud-Ovest. Mare in aumento fino a mosso da Sud-Ovest, molto mosso al largo.



(fonte Arpal)