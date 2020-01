Muore il matematico Filocamo, partecipò al Festival della Mente

Liguria - La Liguria e il mondo della matematica piangono la scomparsa del matematico Giovanni Filocamo che ha perso la battaglia contro la malattia. Il presidente Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Filocamo. Il ricercatore del Cnr ha dedicato la vita alla matematica: come scienziato, divulgatore scientifico e scrittore. L’assessore alla Formazione Ilaria Cavo ricorda l’impegno comune per il Festival della Scienza di cui è stato uno degli animatori più appassionati.

Dodici anni fa il brillante matematico partecipò anche al Festival della Mente si Sarzana. Era il 2009 e fu protagonista dell'intervento: "MatematicaMente. Giochi tra scienza e paradosso".

"La matematica è sempre vista come la scienza esatta per eccellenza, ma a volte possono accadere strani fatti, eventi curiosi, salti logici che ci possono stupire - spiegava la descrizione dell'evento -. Altre volte accade l’esatto contrario e la matematica ci aiuta a leggere in maniera corretta la realtà e a capirla. In questo incontro di gioco collettivo verranno mostrati e fatti sperimentare al pubblico alcuni di questi eventi, passando dalla probabilità del Lotto alle magie di Houdini, dai giochi a premi alla logica. Un incontro divertente e istruttivo, in cui la matematica supera la fantasia".



Giovanni Filocamo è nato a Genova quarantuno anni fa, si è laureato in fisica. Dal 2002 si occupò di divulgazione e comunicazione della scienza in qualità di animatore, formatore e progettista di eventi culturali e dal 2005 è project manager di Matefitness, la palestra della matematica, un progetto di divulgazione e diffusione della matematica organizzato con CNR - PSC. Ha collaborato con il Festival della Scienza di Genova.

I funerali si terranno nella cappella laica del cimitero di Staglieno martedì 28 gennaio alle 11.