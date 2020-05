Muore al Sant'Andrea, era ricoverato in terapia intensiva

Liguria - Un nuovo decesso di un paziente Covid-19 positivo ricoverato in terapia intensiva al Sant'Andrea porta il totale a 133 dall'inizio dell'emergenza. Si tratta di un uomo di 55 anni, residente nel comune della Spezia e deceduto nel corso della giornata di ieri.

Quarantuno le persone ricoverate nell'ospedale spezzino e al San Bartolomeo di Sarzana, un'unità in più di 24 ore fa, mentre scende a 4, per via del decesso di cui sopra, il dato dei pazienti in Terapia intensiva. Da 226 a 212 i positivi attivi in provincia, mentre le sorveglianze scendono da 256 a 255 (1 meno di ieri).



I positivi attivi in Liguria sono invece 4599 (-26). Si riduce anche il numero degli ospedalizzati, scesi a 416 (27 meno di ieri), mentre i pazienti in Terapia intensiva scendono a 31. Il totale dei test effettuati arriva a 76.012 (+1764). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) salgono a 1996 (31 più di ieri) dall'inizio dell'emergenza, mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 3125 (84 più di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 2187 persone (30 meno di ieri), ma le schede dei decessi di pazienti Covid-19 positivi sono aumentate a 1334 (7 più di ieri).



Casi attivi per provincia

IMPERIA - 654

SAVONA - 795

GENOVA - 2934

LA SPEZIA - 212

Altro/in fase di verifica - 4

TOTALE - 4599



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 67 (8)

ASL 2 - 75 (5)

Ospedale Policlinico San Martino - 69 (7)

Ospedale Evangelico - 15 (0)

Ospedale Galliera - 70 (0)

Ospedale Gaslini - 1 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 48 (6)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 30 (1)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 41 (4)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 134

ASL 2 - 449

ASL 3 - 314

ASL 4 - 272

ASL 5 - 255

Liguria - 1424