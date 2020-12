Morto per Covid il serial killer Donato Bilancia

Liguria - E' morto per Covid a 69 anni nel carcere “Due Palazzi” di Padova Donato Bilancia, il serial killer che fra il 1997 e 1998 terrorizzò Liguria e Piemonte con diciassette omicidi. Il “mostro dei treni”, come era stato soprannominato, era stato condannato a tredici ergastoli e a 16 anni per un tentato omicidio. Arrestato nel maggio 1998 Bilancia era diventato tristemente noto alle cronache per i delitti efferati commessi anche a bordo dei treni, uno dei più efferati – il 12 aprile '98 – sull'Intercity La Spezia-Venezia a bordo del quale uccise una donna con un colpo di pistola.