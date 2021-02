Maxi operazione di controllo della Stradale: su 350 tir fermati la metà aveva irregolarità

Liguria - Oltre 350 mezzi pesanti e 20 autobus controllati in Liguria dalla polizia stradale in una settimana nell'ambito della campagna congiunta europea Truck and Bus che punta a migliorare gli standard delal sicurezza stradale. Gli agenti hanno multato 180 mezzi, di cui circa 40 per il mancato rispetto dei limiti di velocità, più di 30 per il superamento dei tempi di guida e di riposo e 6 per violazione della normativa sul trasporto di merci pericolose. Lo riporta Ansa.



Le altre infrazioni contestate sono mancanza di documenti del veicolo e altre violazioni al codice della strada. E' stato multato il conducente di un veicolo comunitario per la non corretta compilazione della documentazione della merce trasportata: 2000 euro.