Maltempo, l'Entella preoccupa: fiume uscito dagli argini

Liguria - Giornata di allerta meteo gialla nel Tigullio non senza disagi. Il fiume Entella è uscito dagli argini nella zona della foce di Chiavari costringendo la chiusura del sottopasso di via Tito Groppo complice anche una forte mareggiata che ha creato qualche allagamento lungo l'Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante.



A seguito dell'innalzamento del livello idrometrico del torrente Entella, per le forti piogge delle ultime ore, è stato chiuso a scopo precauzionale il Ponte Comorga lungo la statale 225 della Fontanabuona nel comune di Carasco in corrispondenza del km 4,500. Il traffico viene deviato sulla viabilità comunale Presenti sul posto personale Anas e Forze dell'Ordine per la gestione e il monitoraggio dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



A Lavagna, invece, il Comune sul suo canale Telegram ha vietato il transito lungo il torrente e ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione.