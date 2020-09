Maltempo in arrivo, piogge abbondanti da domani

Liguria - Bastava guardare, già ad inizio settimana, i quadranti meteo per capire che il prossimo weekend sarà caratterizzato dal brutto tempo e molto probabilmente da tanta, tantissima pioggia. E la Liguria si appresta ad affrontare una prima vera e propria fase perturbata con maltempo a tratti intenso da quando siamo entrati in Autunno. L'avviso meteo emanato da Arpal conferma dunque che il peggioramento ci sarà, a partire dalla giornata di domani, giovedì 1° ottobre, con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Venerdì è previsto un peggioramento ulteriori con piogge forti e diffuse, con alte probabilità di temporali organizzati. Uno scenario previsionale che ha portato a disporre la Protezione Civile in stato di preallerta. Ma, data l'elevata incertezza dello scenario, questo verrà meglio analizzato con le uscite modellistiche di domani, quando saranno disponibili i modelli a più alta risoluzione.