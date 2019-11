Maltempo in Liguria, crolla tratto di viadotto sulla Torino-Savona

Liguria - Poco fa diversi metri del viadotto autostradale dell'A6 Savona-Torino sono crollati poco fa probabilmente a causa di una frana. Il tratto è letteralmente tagliato in due all'altezza di Altare in Valbormida al momento non si sa se ci siano auto o persone coinvolte. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine.

"Tra poco saremo anche noi sul posto - affermano il presidente della Regione Toti e l'assessore Giampedrone - ora siamo in Prefettura a Savona al Centro di coordinamento soccorsi e stiamo facendo il punto con il prefetto e le forze dell'ordine. Speriamo che non ci siano mezzi coinvolti. Ce lo auguriamo con tutto il cuore".

L'autostrada è chiusa tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino.



"È crollata una porzione di circa 30 metri del viadotto della autostrada A6 Torino Savona, a circa 1,5 chilometri da Savona, all'altezza dell'abitato di Madonna del Monte. Al momento - scrive la Regione in una nota - non si può confermare né smentire se ci fossero auto in transito al momento del crollo. Partito da Genova un elicottero del servizio 118 per perlustrare la zona. In base a una prima analisi, ancora tutta da confermare, potrebbe esserci una connessione tra l'accaduto e una frana che si era riversata parzialmente sul viadotto".