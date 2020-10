Liguria spaccata, la pioggia per ora risparmia lo Spezzino

Liguria - Da ieri sera sta piovendo in maniera non uniforme soprattutto sul centro e sul ponente ligure mentre il levante e lo Spezzino almeno per il momento rimangono fuori dalla zona colpita: a Genova è invece mattinata campale con code a tratti sulla soprelevata e traffico molto sostenuto con la raccomandazione generica di guidare con prudenza per via degli scrosci di pioggia e delle forti raffiche di vento. Vigili del fuoco in azione questa notte, a causa di un albero che, abbattuto dal vento, si è riversato sulla carreggiata della strada provinciale 226 tra Busalla e Savignone all’altezza del noto locale Fabbrica della Birra. L’albero è caduto quando sulla strada, fortunatamente, non passava nessuno e non ci sono stati feriti.



La precipitazione più intensa a Mele, con 30.8 mm/1h, mentre la massima cumulata nelle ultime sei ore è a Monte Pennello, sopra Genova, con 64.2 mm/6h. Rovesci e piogge diffuse continuano a interessare il centro Ponente (nell’ultima ora 15.2 millimetri a Montenotte Inferiore, Savona) mentre l’intensità oraria massima resta quella di Mele (Genova) con 30.8 millimetri tra le 3.30 e le 4.30. Nelle ultime 12 ore 84.2 millimetri totali sono caduti a Barbagelata (Lorsica, Genova), 79.8 a Monte Pennello (alle spalle del Ponente genovese). I venti meridionali sono forti con raffiche di burrasca o burrasca forte: 151.6 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova), 132.5 a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova), 106.2 a Monte Pennello (Genova) mentre, nel capoluogo regionale, Punta Vagno ha toccato i 72 km/h.