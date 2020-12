La pioggia non molla la presa, leggera attenuazione dalla serata

Liguria - Coperto al mattino con piogge diffuse e quantità anche significative a Levante, fenomeni in attenuazione sull'Imperiese; nelle zone interne neve fino a bassa quota (200-300 m) specie sui versanti padani, possibili sconfinamenti con pioggia mista a neve sugli sbocchi vallivi tra genovese e savonese. Nel pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni partendo dal Centro-Ponente, nel contempo qualche schiarita possibile sull'Imperiese; in serata e nella notte si attenuano le precipitazioni anche a Levante.

Umidità su valori alti. Venti in prevalenza settentrionali, fino a burrasca tra genovese e savonese con raffiche fino 80-90 km/h agli sbocchi delle valli; moderati occidentali su imperiese, scirocco anche forte al mattino su spezzino ma in attenuazione nel corso della giornata. Mare fino a molto mosso sotto costa per onda lunga da S-O specie nel pomeriggio, al largo fino ad agitati ma per moto ondoso incrociato (nord con componente da S-O).



Segnalazioni di Protezione Civile: pioggia, neve, vento, disagio per freddo.



(fonte Arpal)