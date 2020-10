La pioggia arriva nel pomeriggio

Liguria - Generale peggioramento con piogge deboli o moderate, al mattino concentrate su Centro-Ponente, tra pomeriggio e sera su Centro-Levante. Possibili rovesci o temporali in formazione sul savonese durante le ore centrali, in successivo spostamento a Levante dove insisteranno anche nella notte. Umidità su valori prossimi alla saturazione.Venti: moderati in prevalenza da Sud/Sud-Est, localmente forti al pomeriggio tra ovest genovese e spezzino, con raffiche fino a 50-60 km/h. Mare al mattino molto mosso per onda da Sud-Est in scaduta, graduale passaggio a mosso nel corso del pomeriggio.



(fonte Arpal)