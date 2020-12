La neve raggiunge alta Val di Vara e Appennino

Liguria - Già dalla serata di ieri la neve ha fatto la sua comparsa su quasi tutte le zone interne della Liguria con accumuli localmente consistenti. Arpal registra che il nivometro della rete Omirl posto a Monte Settepani (oltre 1300 metri di quota, nel comune di Osiglia, Savona) segnala 40 centimetri, 28 a Urbe Vara Superiore, 13 a Campo Ligure (Genova), 10 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona) una decina anche a Scurtabò (Varese Ligure, La Spezia) mentre un paio di centimetri sono caduti a Triora (Imperia). Neve anche sugli Appennini (Cerreto, Zeri e Prato Spilla tutte bianche) e Alpi Apuane ma anche in molte altre vallate si sono registrati fenomeni nevosi mentre, mentre altrove ha prevalso la pioggia; i fenomeni proseguono anche in queste ore, deboli, in particolare sul settore centrale della regione e lungo le coste di Levante.



Per quanto riguarda la pioggia, nelle ultime 12 ore, da segnalare i 46 millimetri raccolti da Corniolo (Riomaggiore, La Spezia) e i 41 di Sciarborasca (Cogoleto, Genova). Venti settentrionali, forti o di burrasca in molte zone, si segnalano sui rilievi raffica a 148.3 km/h al Lago di Giacopiane (Genova) mentre, in costa, 106.2 a Fontana Fresca (Sori, Genova).

Temperature ovviamente molto basse nelle zone interne: -6.2 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) e Pratomollo (Borzonasca, Genova), -5.5 a Monte Settepani (Osiglia, Savona), -4.6 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova), -3.7 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), -3.3 a Piampaludo (Sassello, Savona), -3.2 a Barbagelata (Lorsica, Genova), -3.0 a Monte Pennello (Genova). Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.3, Savona Istituto Nautico 2.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.7, La Spezia 5.0.



E' solo l'inizio perché a levante in particolare anche oggi i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sul mare, durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10.3°C, la minima di 5.7°C, lo zero termico si attesterà a 1019m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.