La Liguria supera gli 800 ricoverati, vaccini fermi in Asl5

Liguria - Sono 226 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, spiega il report della Regione, nuovi positivi, 13 sono residenti nello Spezzino e oltre la metà a Genova e provincia. Sono poi 262 i guariti di giornata e 8 i deceduti Covid-19 positivi, tutti registrati al San Martino tra l'8 e il 10 gennaio (dai 76 agli 88 anni): il totale regionale dice 3.018 decessi da inizio pandemia, di questi, numero che oggi resta invariato, 306 si sono verificati negli ospedali spezzini. Crescono ancora i ricoverati positivi al coronavirus: al momento in Liguria sono 801 (+28), di cui 64 in terapia intensiva. In Asl5 sono 147 (+3) di cui 9 in Ti, così ripartiti: 139 (+1) di cui 8 in Ti al San Bartolomeo di Sarzana e 8 (+2) di cui uno in Ti al Sant'Andrea della Spezia. Calano gli attuali positivi a livello regionale, che ora sono 6.530 (-44); di questi, 1.027 (-16) sono alla Spezia e provincia. Calano di 172 unità i liguri in isolamento domiciliare, che diventano 4.281; mentre sono 3.828 (+60) i liguri in sorveglianza attiva, di cui 574 (ieri 639) in Asl5.



Intanto oggi non sono andate avanti le vaccinazioni anti Covid-19 in Asl5, questo verosimilmente perché, come spiegato ieri sera dal presidente Toti, nello Spezzino tutte le dosi recapitate sono state utilizzate e si attende il rifornimento per ripartire. In tutte le altre province invece oggi la campagna è proseguita, con 2.680 somministrazioni programmate. Al momento la Liguria ha ricevuto dalla struttura nazionale 30.545 dosi, somministrandone il 68 per cento.