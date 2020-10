L'alta pressione regge ancora, ma sarà una giornata nuvolosa

Liguria - La Liguria si trova ancora in un campo di alta pressione ma una persistente avvezione di aria umida sudorientale mantiene condizioni di cielo coperto con deboli piogge sul Centro-Ponente, molto o irregolarmente nuvoloso con piovaschi più rari sugli estremi della regione. Umidità su valori alti. Vent: in rinforzo fino a forti da Nord-Est a Ponente, moderati da EstSudEst su Centro e Levante. Mare in aumento fino a molto mosso per onda da Sud, SudEst sul Centro-Ponente, localmente mosso a Levante.



(fonte Arpal)