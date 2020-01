Investimento sui binari, caos treni. Muore un uomo

Liguria - Vera e propria tragedia questa mattina alla stazione di Lavagna. Un uomo di mezza età è stato infatti travolto da un Frecciabianca che viaggiava in direzione Genova. L'uomo è morto sul colpo, inutili i soccorsi dei volontari del 118 accorsi prontamente sul posto. E' stato possibile solo constatare il decesso della persona. Non ancora del tutto chiara la dinamica del grave incidente su cui si sta iniziando ad indagare anche per capire se si tratti di un incidente o di un suicidio. Sul posto sono infatti intervenuti anche Polfer e carabinieri.



Traffico sospeso pochi minuti prima delle 11.30 sulla ferrovia Genova-La Spezia, a seguito dell'investimento di una persona tra le stazioni di Chiavari e Lavagna. Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche l'Autorità Giudiziaria mentre il normale orario dei convogli ferroviari è naturalmente sconvolto dall'accaduto: maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti per i treni in viaggio. Quattro in particolare i treni direttamente coinvolti: FB 35606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40), IC 666 Sestri Levante (11:24) - Milano Centrale (13:53), R 11307 Genova Brignole (10:45) - La Spezia Centrale (12:20), R 11246 Sestri Levante (11:32) - Savona (13:52).