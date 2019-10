Incidenti su lavoro, nello Spezzino aumentano le denunce

Liguria - In tutta Italia e anche in Liguria oggi si sono svolte iniziative legate alla sessantanovesima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Un'emergenza nei primi dieci mesi dell'anno ha visto oltre 400mila denunce di infortuni e più di 700 morti, con la nostra regione che si posiziona tristemente sul podio degli incrementi di denunce (più 1,06%) dietro a Umbria (più 3,06) e Sardegna (più 3,30%).



Rispetto allo scorso anno (nel periodo gennaio-agosto) sono infatti diminuiti gli infortuni mortali (da 33 a 13) mentre sono aumentati gli infortuni denunciati (da 13.606 a 13.666). Nella nostra provincia nel 2019 ci sono state tre vittime, mentre un anno fa erano state quattro ma gli infortuni hanno avuto l'incremento più altro rispetto a tutte le altre liguri, con un incremento del 7,6% (da 1850 a 1990). Cospicua invece la diminuzione delle malattie professionali denunciate, scesa da 222 a 197.



A livello regionale infine il maggior numero di vittime si è registrato a Genova con otto lavoratori che hanno perso la vita, mentre a Imperia il dato delle malattie è cresciuto da 54 a 90.

"La sicurezza di chi lavora – ha dichiarato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella - è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza. Non possiamo accettare passivamente le tragedie che continuiamo ad avere di fronte. Le istituzioni e la comunità nel suo insieme devono saper reagire con determinazione e responsabilità".