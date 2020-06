Incidente su A12, tratto chiuso

Liguria - Sull'autostrada A12 Genova-Livorno tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 12+500 tra un'auto e un camion in galleria. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi viaggia verso Livorno deve obbligatoriamente uscire a Genova Nervi e può rientrare in autostrada a Recco, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.