Incidente mortale sull'A12, ecco chi era l'uomo che ha perso la vita

Liguria - Emergono nuovi particolari a seguito del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio in A12 poco prima dell'uscita di Sestri Levante. L'uomo che ha perso la vita si chiamava Gian Paolo Careddu, aveva 48 anni di età ed era un ingegnere civile dell'Enel. Careddu, al momento del tamponamento della betoniera, era a bordo dell'auto aziendale insieme ad un 52enne collega ora ricoverato in gravissime condizioni presso l'ospedale San Martino di Genova. L'auto su cui viaggiavano i due uomini era in coda a causa di un precedente incidente avvenuto in una galleria nel tratto autostradale tra Sestri Levante e Lavagna e per la quale altre due persone sono state ricoverate al San Martino.



La situazione, dopo il tamponamento, è apparsa fin da subito drammatica ai soccorritori che non si sono dati comunque per vinti e hanno tentato varie e prolungate manovre di rianimazione sull'uomo che sono, purtroppo, risultate vane. A seguito del grave incidente il tratto di autostrada tra Deiva Marina e Lavagna è stato a lungo chiuso proprio per prestare i soccorsi del caso e la viabilità ha subito gravi ripercussioni a livello di traffico.



Gian Paolo Careddu era il figlio di Salvatore Careddu, noto per aver ispirato "I Racconti del Maresciallo" di Mario Soldati. Salvatore aveva comandato la stazione dei carabinieri di Sestri per oltre un decennio.