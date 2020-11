Incidente in A12 su uno scambio di carreggiata, altra mattinata di code nel levante ligure

Liguria - Sull'autostrada A12 Genova-Livorno in entrambe le direzioni il traffico è bloccato a causa di un incidente avvenuto vicino al casello di Recco, al km 21 in prossimità di uno scambio di carreggiata, che ha visto coinvolta una vettura. Si è formata una coda di 6 chilometri in direzione di Genova tra Nervi e Recco, altri 4 chilometri di coda sono segnalati in direzione Livorno tra Rapallo e Recco. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Dalle prime informazioni raccolte non ci sono feriti gravi. Mattinata difficile anche nel tratto terminale dell’autostrada A7 dove si segnalano code di 2 chilometri tra il bivio A7/A12 e il bivio A7/A10 per lavori.