In un giorno 667 nuovi positivi in Liguria, 83 nello Spezzino

Liguria - In Liguria nelle ultime ventiquattro ore si registrano 657 nuovi positivi al coronavirus. Secondo il bollettino emesso dalla Regione con i dati forniti da Alisa al Ministero della salute, i tamponi sono stati 4.195. Si assiste ancora un aumento dei ricoverati negli ospedali della Liguria, 58 in più di ventiquattro ore fa, mentre i decessi sono cinque, tutti a Villa Scassi con persone di età compresa fra i 73 e i 91 anni. I casi positivi sul territorio sono attualmente 11.397, cioè 648 in più rispetto a ieri, e di questi 7095 risiedono in provincia di Genova. A Savona sono invece 1061, alla Spezia 1219, a Imperia 781.



Casi positivi nelle ultime ventiquattro ore

ASL 1: 56

26 contatti caso confermato

28 attività screening

2 strutture sociosanitarie



ASL 2: 119

45 contatto caso confermato

37 attività screening

37 settore sociosanitario



ASL 3: 387

168 contatto caso confermato

192 attività screening

27 settore sociosanitario



ASL 4: 121

7 contatto caso confermato

5 attività screening



ASL 5: 83

42 contatto caso confermato

41 attività screening



Ricoveri e terapie intensive.

Complessivamente sono 737 i ricoverati in ospedale (58 più di ieri) di cui 41 in terapia intensiva (tre più di ieri). Al San Martino ci sono 233 pazienti Covid (12 in terapia intensiva), 126 al Villa Scassi (7 in terapia intensiva), 117 al Galliera (5 in terapia intensiva), 22 al Gaslini e 13 all’Evangelico, diventato ospedale Covid dedicato. Ancora vuoti Micone e Gallino. A Sestri Levante 49 ricoverati, a Lavagna 15 (tre in terapia intensiva) mentre al San Bartolomeo di Sarzana al momento ci sono ricoverate 51 persone (6 in più di ieri), di cui sei in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 5299 persone (218 in più rispetto a ieri), di cui 695 nella provincia della Spezia. Il totale delle vittime in provincia della Spezia rimane il dato registrato ieri: 183.