In porto la Msc Fantasia, a bordo otto persone positive al Covid

Liguria - E' arrivata in porto a Genova la nave da crociera Msc Fantasia, proveniente dal porto di Lisbona. A bordo si trova il solo equipaggio, 440 persone di cui sette sono risultati positivi al Covid-19 e asintomatici e un positivo sintomatico. Ad attendere la nave in banchina, Protezione civile regionale e Usmaf che effettuerà l'ispezione e i controlli di rito a bordo. Secondo quanto appreso, il personale risultato positivo potrebbe essere trasferito a bordo della nave ospedale Gnv ormeggiata in porto a Genova. Il piano di sbarchi verrà gestito dalla Protezione civile in accordo con la compagnia armatrice che sta organizzando il rimpatrio dell'equipaggio, eccetto le persone che resteranno a bordo per mantenere in esercizio la nave, anche con il noleggio voli charter. L'ultimo scalo della 'Msc Fantasia' era stato Lisbona, tappa prevista dalla crociera e dove si è fermata due mesi in attesa della riapertura dei porti italiani, dove sono stati sbarcati i passeggeri