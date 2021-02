In A12 non c'è mai pace: ancora chiuso il casello di Chiavari

Liguria - Continua l’odissea per chi è costretto a viaggiare in A12: il casello di Chiavari resterà chiuso fino al 12 e riaprirà sabato 13 marzo. Il motivo è legato ai lavori di ispezione e manutenzione della galleria “Della Moranda”. L’ulteriore beffa in una situazione che va avanti dai primi di febbraio è arrivata nel tardo pomeriggio quando Autostrade ha emesso un bollettino in cui spiegava che a seguito degli ultimi interventi è stato rimodulato il nuovo piano mantenendo però la chiusura, in entrata e in uscita, anche durante l’ultimo fine settimana di febbraio per consentire il rafforzamento di alcune porzioni del fornice sollecitate dalle ultime fasi di demolizione propedeutiche alla posa in opera del nuovo rivestimento. Il nuovo cronoprogramma per Autostrade consentirà di portare avanti i lavori non pianificati con l’obiettivo di mantenere la data prevista di fine interventi e la riapertura per sabato 13 marzo. In questo lasso di tempo è consigliato utilizzare il casello di Lavagna