Il vento delle Alpi spazza via le nuvole nel pomeriggio

Liguria - L'ingresso di un fronte freddo in discesa dalle Alpi determina un rapido miglioramento portando cielo sereno e terso su tutta la regione; fino al primo mattino saranno ancora possibili addensamenti residui su Imperiese e Spezzino ma le schiarite si faranno largo nel corso della giornata. Venti tra deboli e moderati settentrionali con rinforzi sui crinali e capi esposti, brezze lungo le coste. Mare mosso in graduale calo a poco mosso, specie a Levante; nuovo aumento in serata ovunque.



(fonte Arpal)