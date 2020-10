Il maltempo flagella il Levante, frane e allagamenti nell'entroterra

Liguria - E' il Levante ligure a conoscere al momento i problemi maggiori causati dal maltempo in corso. I temporali hanno raggiunto l'intensità di 50 mm/h e provocato allagamenti tra Chiavari, Sestri Levante e Casarza Ligure, rendendo necessaria la chiusura di alcune strade. Una frana si è verificata a Bargone, nel comune di Casarza Ligure, isolando la frazione. In atto le operazioni per liberare la strada. "Grazie di cuore ai volontari della nostra Protezione Civile che sono al lavoro da tutta la notte per monitorare l’evolversi dell’ondata di maltempo, pronti a intervenire in caso di necessità", il messaggio del governatore Giovanni Toti che sta seguendo lo sviluppo della situazione.