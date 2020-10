Il deputato Pastorino positivo al Covid, a casa con la famiglia

Liguria - "Solo per ringraziare tutti e tutte. Stiamo bene. Io, Monica e Andrea. Usiamo sempre la mascherina tutti e tre”, con un messaggio su Facebook il deputato di LeU e segretario dell’ufficio di presidenza della Camera Luca Pastorino conferma le notizie trapelate nelle ultime ore. Anch’egli, come tanti altri cittadini liguri, è stato contagiato dal coronavirus.

Oggi Pastorino avrebbe dovuto presenziare alla cerimonia di premiazione organizzata dal Comune di Genova per le celebrazioni relative alla scoperta dell’America. “Mi spiacerà tanto non essere presente – dice – grazie a tutte e a tutti quelli che mi stanno scrivendo e testimoniando tutto il loro supporto e affetto, sappiate che stiamo bene tutti e 3 e che, costretto a casa, sarò molto più “pesante” e presente di quanto non lo abbia fatto fino a qualche mese a questa parte".



Oltre a Pastorino alla Camera dei Deputati è risultato positivo anche Massimo Ungaro, di Italia Viva, segretario della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni e componente della commissione finanze (di cui fa parte anche Pastorino). L’indagine epidemiologica è in corso ed è quindi scorretto, al momento, ipotizzare un focolaio a Montecitorio.