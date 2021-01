Il cielo si carica di nuvole, ma non c'è minaccia di pioggia

Liguria - Una debole circolazione ciclonica sul mar Ligure richiama un flusso più umido con conseguente formazione nuvolosità irregolare, che tuttavia lascia spazio ad ampie schiarite sia sulla costa sia nelle zone interne. Umidità su valori medio-alti. Venti deboli dai quadranti meridionali in mattinata, in rotazione ciclonica nel pomeriggio; isolati rinforzi al più moderati. Mare poco mosso in mattinata, in aumento nel pomeriggio fino a mosso a Levante, fra poco mosso e mosso a Ponente.



(fonte Arpal)