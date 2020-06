I positivi in provincia rimangono 51, cinque negli ospedali

Liguria - Rimangono cinque i pazienti infettati dal coronavirus rimasti nelle strutture dell'Asl5 Spezzino. Stazionario il bollettino dei positivi, sempre 51, salgono gli individui in sorveglianza attiva (59, erano 49), nessun decesso nelle ultime 24 ore. Allargando lo sguardo alla Liguria tutta, gli infetti rimangono 1594 e sono 61 in meno rispetto a 24 ore fa. Di questi, solo 59 mostra sintomi e 2 sono i casi gravi, ovvero ricoverati in terapia intensiva, due in meno di 24 ore fa. La stragrande maggioranza rimane in provincia di Genova (1158), seguita da Savona (213) e Imperia (171). I test effettuati in un giorno sono 932 e portano il totale a 137.579. Il totale dei guariti è 6789, 66 più di ieri. Purtroppo si registrano però anche tre nuove vittime, che porta il totale a 1.550. I numeri ufficiali provengono dai dati del flusso di Alisa e Ministero della Salute.