I numeri continuano a scendere, in Asl 5 restano 60 positivi

Liguria - Calano di dieci unità i positivi al Covid-19 in Liguria: oggi sono 2028. A questo decremento contribuisce anche la provincia della Spezia, che passa da 61 a 60 positivi. Sono poi 88 i ricoverati Covid-19 positivi in Liguria (di cui 3 in Terapia intensiva), 6 in meno rispetto a ieri. In Asl 5 i ricoverati sono 6 (nessuno in Ti), ventiquattr'ore fa erano 7. Lo Spezzino conta infine 49 soggetti in sorveglianza attiva (meno 1 rispetto a ieri). Cinque i decessi di pazienti Covid-19 positivi registrati nelle ultime 24 ore: quattro al San Martino e uno in Asl 2.



Tutti i dati



TOTALE test effettuati 126.705 (+834)

Positivi in Liguria 2028 (-10)



Casi totali



SAVONA 285

LA SPEZIA 60

IMPERIA 214

GENOVA 1467

altro/in fase di verifica 2

TOTALE 2028





Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)



Totale 88 (3)

ASL1 14 (1)

ASL2 22 (1)

Ospedale Policlinico San Martino 9 (1)

Ospedale Galliera 8 (0)

ASL 3 Villa Scassi 22 (0)

ASL4 Sestri Levante 6 (0)

ASL4 Lavagna 1(0)

ASL5 6 (0)



Totale asintomatici, sintomatici e isolamenti domiciliari (differenza con il giorno precedente)



Asintomatici 1940 (-4)

Sintomatici 88 (-6)

Isolamento domiciliare 155 (+5)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 6330 (+11)



Sorveglianze attive



ASL 1 71

ASL 2 102

ASL 3 131

ASL 4 45

ASL 5 49

Liguria 399



Schede decessi 1519 (+3)