Gite sospese fino al 15 marzo e giustificazione con certificato medico

Liguria - Viaggi di istruzione, uscite e gemellaggi sospesi fino al 15 marzo per le scuole "di ogni ordine e grado". Le assenze oltre i cinque giorni andranno giustificate con certificato medico. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte (nella foto al Gaslini in una recente visita) firmato dal Governo ieri sera in relazione alla questione Coronavirus. La situazione attuale vede scuole chiuse in molte parti d’Italia: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna sono allineate sulla medesima posizione. Possibile che si giunga alla possibilità di riunire i docenti in modalità “a distanza”, per consigli di classe, collegi docenti, dipartimenti, consigli d’istituto e didattica in modalità e-learning come già accaduto all’Ite Tosi di Busto Arsizio.