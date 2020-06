Giornata uggiosa, l'instabilità ci lascerà solo da venerdì

Liguria - Una circolazione depressionaria sull'Europa centrale accompagnata da aria fresca in quota e associata a un minimo al suolo sul Mar Ligure continua a determinare condizioni di instabilità. Oggi ancora spiccata variabilità con possibili temporali localmente anche forti e accompagnati da grandine. Fenomeni più probabili sul Centro-Levante nella prima parte della giornata e in generale sui rilievi dalle ore centrali ma in possibile estensione alla costa. Venti deboli o moderati meridionali con locali rinforzi in mattinata. Mare mosso, localmente molto mosso a Levante. Temperature in lieve calo.



(fonte Arpal)