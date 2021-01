Liguria - Sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Clima ancora freddo nonostante un lieve aumento delle temperature soprattutto lungo le aree costiere. Umidità su valori medio-bassi. Venti fino a metà giornata forti e rafficati su Centro-Ponente (50-60 km/), moderati altrove in attenuazione ovunque. Mare stirato sottocosta su Centro-Levante, localmente mosso a Ponente in calo.



Segnalazioni di Protezine Civile: vento, freddo



(fonte Arpal)