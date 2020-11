Liguria - Al mattino sereno o poco nuvoloso a Levante, nubi alte in aumento a partire da Ponente con deboli velature; la giornata proseguirà con cieli in prevalenza soleggiati o a tratti velati. Umidità su valori medi. Venti moderati settentrionali tra Savonese e Genovese e capi esposti di Ponente, deboli altrove. Mare stirato sotto costa, mosso a largo dei settori di Centro-Ponente.



Segnalazioni di Protezione Civile: residua ventilazione forte settentrionale in nottata



(fonte Arpal)