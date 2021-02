Frana parte del cimitero di Camogli, bare in mare

Liguria - Nessun ferito ma circa duecento bare in mare: è successo a Camogli con una parte del cimitero crollata in mare. L’episodio si è verificato intorno alle 15. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Rapallo, sono presenti il sindaco Francesco Olivari, la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera.



Sono in corso le indagini per chiarire le cause del crollo del terreno che ospita il cimitero. Incredulità da parte dei residente della località del Golfo Paradiso che hanno osservato la scena dalla costa.

I vigili del fuoco stanno studiando come recuperare le salme finite in mare e quelle rimaste in bilico. L’accesso al cimitero è stato interdetto.