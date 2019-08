Ferragosto in treno, la Polfer effettua quasi mille controlli in Liguria

Liguria - Ben 892 persone controllate, 11 indagate, 3 sanzioni amministrative elevate di cui una in materia di sicurezza ferroviaria: è questo il bilancio della Polizia Ferroviaria della Liguria nel periodo di Ferragosto.

I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 195 pattuglie nelle stazioni e 25 a bordo treno. Sono 56 i convogli ferroviari scortati, 7 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori, 3 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità e 3 gli stranieri in posizione irregolare.