Esportata e reimportata per evadere il fisco: sequestrata Lamborghini

Liguria - I funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli e la Guardia di Finanza di Genova hanno sequestrato all’interno degli spazi portuali una Lamborghini Urus del valore di circa 240mila euro condotta da un soggetto proveniente dalla Tunisia. Il cittadino tunisino, stabilmente residente in Francia, aveva esportato l’autovettura dalla Francia verso la Tunisia nel mese di gennaio, per poi riportarla a distanza di circa 15 giorni verso il porto di Genova. Il conducente ed il proprietario del veicolo sono stati denunciati a piede libero per contrabbando ed evasione dell’IVA all’importazione. La costante attività di intelligence condotta ha consentito di portare alla luce negli ultimi anni un vero e proprio traffico illecito di autovetture di particolare pregio che vengono esportate verso Paesi extracomunitari per poi essere introdotte nuovamente nel territorio unionale in totale evasione di dazi e diritti di confine.