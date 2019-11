Entella gonfio, Anas chiude il ponte

Liguria - A causa del superamento del livello di guardia del torrente Entella, fissato ad una soglia di quattro metri, è provvisoriamente chiuso al traffico in via precauzionale il ponte ‘Comorga’, al km 4,500 della statale 225 “della Fontanabuona” a Carasco (GE). Il traffico è temporaneamente deviato in loco sulla viabilità provinciale limitrofa. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire la viabilità e riaprire al transito la statale non appena il livello dell’acqua rientrerà al di sotto della soglia di guardia.