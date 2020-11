Ennesima mattinata “campale” sull’A12: lunghe code tra Recco e Genova Nervi

Liguria - Ripristinati i cantieri delle manutenzioni autostradali ritornano immancabilmente le code sulla A12. E’ successo già da questa mattina con lunghe code tra i caselli di Recco e Genova Nervi. I ritardi sul lavoro o per altri appuntamenti importanti saranno quindi all’ordine del giorno per chi utilizza le autostrade, a meno che di non partire con larghissimo anticipo e con grande pazienza essere disposti a “sorbirsi” il torpedone della coda. Come sempre, insomma, a essere penalizzati saranno i fruitori del servizio. Un servizio che viene comunque profumatamente pagato a Società Autostrade.