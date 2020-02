E' morto Berardini, presidente di Coop Liguria

Liguria - E’ morto la notte scorsa Francesco Berardini, presidente di Coop Liguria, storico dirigente del gruppo della grande distribuzione e una fra le figure più influenti e significative nel mondo economico e politico ligure e non solo. Aveva 72 anni ed era arrivato alla presidenza nel 2008 dopo il ritiro dalla carica di Bruno Cordazzo, scomparso nel 2012. Un uomo competente, dallo spirito franco, era laureato in Economia politica all’Università di Genova. Nel mondo cooperativo vi era entrato nel 1982 come presidente dell’associazione delle cooperative di produzione lavoro in Legacoop Liguria. "Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa di Francesco Berardini, uomo di grande intelligenza e cultura. Alla sua famiglia le più sincere condoglianze a nome della Giunta regionale". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, appresa la notizia della scomparsa del presidente di Coop Liguria.



Fra i tanti a ricordarlo, anche l'ex senatore Massimo Caleo: "Oggi poco dopo le 13 squilla il telefono, compare il nome di Maurizio Fasce. Ci conosciamo da 20 anni, ho capito dal tono della sua voce che era successo qualcosa di grave. Infatti con voce greve mi annunciava la scomparsa di Franco Berardini. Il mio caro amico Franco. Presidente di Coop Liguria, in passato vicepresidente Unipol e tanto altro ancora. Successore di Bruno Cordazzo e di Remo Checconi. Parlo di tre uomini perbene, cooperatori fantastici e sempre vicini ai cittadini. Con Franco però ho avuto le frequentazioni maggiori, uomo colto, sensibile, curioso e attento ad ogni fenomeno innovativo. Un infaticabile lavoratore, su e giù con la macchina per l’Italia, ma con il cuore sempre nella sua Genova, con la sua famiglia. Quando si fermava a Sarzana trovava piacevole, dopo aver fatto visita in incognito alla Iper per vedere se tutto era al proprio posto, passeggiare per la città e spesso ci prendevamo un aperitivo. Con lui facevamo delle belle discussioni sulla situazione economica nazionale: la sua preparazione era formidabile. Informato su tutto. Con lui se ne va una generazione di cooperatori che sapeva coniugare, con perfezione, efficacia imprenditoriale all’irrinunciabile spirito solidaristico". Il cordoglio di tanti amici sarzanesi e della Val di Magra giunga con stima e affetto alla moglie Marina e al figlio Andrea. Ciao Franco, da lassù continua a dare un’occhiata a tutti noi".



"La scomparsa prematura di Berardini ci addolora e ci coglie di sorpresa. Lascia un vuoto enorme, è stato un autorevole presidente di una grande cooperativa, attento al valore del lavoro e al sociale, ha saputo essere punto di riferimento per per tutti coloro che credono nella responsabilità sociale d’impresa": Così Paolo Andreani, segretario generale aggiunto Uiltucs e Riccardo Serri, segratario generale Uiltucs Liguria