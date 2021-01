Due decessi a Sarzana e crescono anche i ricoveri

Liguria - La conta delle vittime della pandemia raggiunge quota 3.169 in Liguria. Sono 24 in più rispetto a ieri, di cui due nel territorio dell'ASL5. Sono due donne di 82 e 94 anni che erano ricoverate a Sarzana e sono spirate tra il 18 ed il 19 gennaio scorso. Il resto delle vittime è diviso tra Savona (9), Villa Scassi (6), Sestri Levante (2), San Remo (2), San Martino (2) e Albenga (1). L'età è compresa tra 49 e 92 anni.



Positivi. Su 3.810 tamponi molecolari e 2.847 antigenici effettuati, sono 285 i nuovi positivi scoperti in Liguria al 20 gennaio del 2021. La suddivisione riferita alla residenza della persona testata dice Imperia 63, Savona 66, Genova 98 e la Spezia 54. Quattro sono infine i soggetti non riconducibili alla residenza in Liguria. Il totale dei tamponi molecolari processati da inizio pandemia in regione è di 779.523, mentre sono 12.219 quelli antigenici fatti dal 14 gennaio (da quando cioè si contano).



Casi attivi. In Liguria sono 6.390 (-153 da ieri), così suddivisi: Savona 1.573, La Spezia 973, Imperia 735, Genova 2.827. I residenti fuori regione o all'estero sono 111, mentre i tamponi in fase di verifica sono 171. Il totale dei casi positivi (compresi guariti e deceduti) raggiunge quota 66.546.



Ospedalizzati. Rimane costante il numero di ricoverati: -1 rispetto a ieri. In totale ci sono 702 persone nei reparti Covid della Liguria, di cui 59 in terapia intensiva. Si registra purtroppo una forte crescita nell'ASL5 (+6) con 156 ricoveri totali ad oggi di cui 7 gravi. L'aumento grava tutto sul San Bartolomeo di Sarzana dove ci sono 148 pazienti di cui 6 gravi. Al Sant'Andrea della Spezia i ricoverati sono 8 con una terapia intensiva.

In crescita anche ASL3 (+4), in particolare l'ospedale di Villa Scassi. Calo invece in ASL1 (-1), in ASL2 (-11) e in ASL4 (-2). Cresce il San Martino (+6), calano Galliera (-2) e Gaslini (-1) che da oggi è Covid-free.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4.056 persone, -52 rispetto a ieri.



Guariti*. Ce ne sono altri 414, che portano il totale a 56.987.



Sorveglianza attiva. Ci sono 4.611 individui in Liguria. Questa la suddivisione: ASL1 1.201, ASL2 1.210, ASL3 1.144, ASL4 471 e ASL5 585.





* pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020