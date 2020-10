Domenica di pioggia, soprattutto nel pomeriggio

Liguria - Una nuova vasta onda depressionaria atlantica si avvicina all'Europa portando nuovamente correnti umide e instabili sulla nostra regione: la giornata si prefigura in prevalenza grigia con piogge sparse al mattino, più diffuse dal pomeriggio con maggiore persistenza dei fenomeni sul settore centrale dove anche l'intensità andrà ad aumentare assumendo carattere di rovescio moderato in serata. Umidità su valori alti. Venti: venti inizialmente deboli da Sud-Ovest, in rotazione da Sud, Sud-Est e rinforzo fino a forti sul settore centrale, moderati altrove. Mare mosso con onda da Sud-Ovest in scaduta, nuovo aumento fino a molto mosso sul Centro a fine giornata.



(fonte Arpal)