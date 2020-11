Liguria - Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Sintetiche quanto positive le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 22 novembre, sul territorio della provincia spezzina. La temperatura massima registrata sarà di 14.3°C, la minima di 5.2°C, mentre i venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.