Distacco di carico da una gru, tragedia a Genova

Eros Cinti, operaio 42enne della Geko, morto all'interno dello stabilimento di Ansaldo Energia. I sindacati annunciano lo sciopero dei metalmeccanici, il cordoglio del governatore Toti.

Liguria - Una nuova tragedia si abbatte sulla città di Genova, a poche centinaia di metri dal Ponte Morandi. Un operaio di 42 anni, Eros Cinti, è deceduto questa mattina all'interno dello stabilimento di Ansaldo Energia. A provocarne la morte sarebbe stato un distacco di materiale da un gru in movimento, materiale che avrebbe travolto l'uomo senza lasciargli scampo. Cinti, residente a Genova, lavorava per la ditta Geko. Lascia una moglie e due figli piccoli.

Immediata la reazione dei sindacati, che hanno indetto otto ore di sciopero. "Nel 2019 non abbiamo ancora individuato gli strumenti più efficaci con i quali preservare lavoratrici e lavoratori da infortuni e incidenti mortali. Facciamo appello alle istituzioni, locali e regionali, affinché i temi della sicurezza diventino elemento di confronto quotidiano per individuare strumenti e meccanismi di tutela e di salvaguardia e che possano entrare nell’educazione dei bambini già a partire dalla scuola primaria", ha detto Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.



"Siamo addolorati per quanto avvenuto questa mattina e ci stringiamo alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima - le parole del governatore ligure Giovanni Toti - sono ancora troppe le morti bianche in Italia: la sicurezza sul lavoro è un tema ineludibile che deve essere al centro dell'agenda politica nazionale". In occasione del Patto sul Lavoro Regione Liguria si è impegnata insieme alle parti sociali per definire congiuntamente azioni e modalità per migliorare la sicurezza e aumentare i controlli con l'apertura di un tavolo tecnico-politico sul tema. "Non si può abbassare la guardia. Il 13 febbraio era già prevista la riunione del Comitato regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro - spiega Toti - dopo il tragico incidente di oggi, di cui mi auguro si chiariranno presto le cause e le responsabilità, continueremo su questa strada con rinnovato impegno".