Dieci ricoverati negli ospedali della provincia, i dati non peggiorano

Liguria - Nessun decesso e nessun nuovo ricovero in Asl 5 per coronavirus nelle ultime 24 ore. In Provincia i casi totali registrati alla Spezia sono 68, dato fermo al numero di ieri mentre rimangono dieci i ricoverati negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo. Risalgono a 68 le sorveglianze attive.

A livello regionale il totale dei casi è di 2326, dal conto come illustra la voce nella tabella regionale sono esclusi i decessi 1.507 deceduti e le 5.999 persone guarite, 10 in più rispetto a ieri. In tutta la regione sono segnalati anche gli asintomatici, sempre 2.202. Aumenta il numero delle persone in isolamento domiciliare che sale a 125, 7 in più rispetto a ieri. Scende il numero totale delle sorveglianze attive: 569 in tutta la Lugiria.



I casi

SAVONA 376

LA SPEZIA 68

IMPERIA 266

GENOVA 1614

altro/in fase di verifica 2

TOTALE 2326 (esclusi 1.507 deceduti e 5999 guariti)



Ospedalizzati media intensità e Terapia intensiva



Totale: 124 (5)

ASL1 20 (2)

ASL2 36 (1)

Ospedale Policlinico San Martino 15 (2)

Ospedale Evangelico 0 (0)

Ospedale Galliera 10 (0)

Ospedale Gaslini 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi 26 (0)

ASL 3 Gallino 0 (0)

ASL3 Micone 0 (0)

ASL3 Colletta 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 7 (0)

ASL4 Lavagna 1 (0)

ASL5 10 (0)



Il dettaglio: asintomatici, sintomatici, isolamenti domiciliari e totale dei guariti. La differenza dei dati dal giorno precedente



Asintomatici 2202 (-74)

Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 124 (-6)

Isolamento domiciliare 125 (7)

TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 5999 (10)



Sorveglianze attive



ASL 1 110

ASL 2 142

ASL 3 197

ASL 4 52

ASL 5 68

Liguria 569



Schede decessi 1.507 (+4)