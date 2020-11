Deciso calo dei ricoverati, diminuiscono i positivi

Liguria - Numeri che danno speranza quelli contenuti nel bollettino del 24 novembre 2020 per lo Spezzino alle prese con la lotta al Covid. Le ultime 24 ore hanno visto un buon numero di dimissioni dal reparto Covid dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e senza che si siano registrate nel contempo vittime nella provincia di Levante. Rispetto ai dati di ieri ci sono 8 pazienti in meno, anche se due di quelli che rimangono si sono aggravati e sono dovuti passare alla terapia intensiva. In totale nel territorio dell'ASL5 ci sono 143 ospedalizzati di cui 16 gravi. A Sarzana sono 136 (13 in terapia intensiva), mentre al Sant'Andrea della Spezia rimangono 7 di cui 3 gravi.



Decessi. Quattro le vittime registrate ieri tra Savona, Sanremo e Genova. Il bollettino però aggiorna la lista di chi non ce l'ha fatto con 24 casi totali: il più giovane un uomo ricoverato al San Paolo di Savona che aveva 68 anni, la più anziana un 97enne che era in cura presso l'ospedale di Sestri Levante. In totale le vittime Covid in Liguria ammontano a 2286 da quando è cominciata l'epidemia.



Ospedalizzati. Sono ben 70 i posti letto che si sono liberati tra lunedì 23 e martedì 24 novembre. In calo quasi tutte le ASL: ASL1 -3, ASL2 -23, ASL3 -3, ASL4 invariata e ASL5 -8. Flette la pressione su San Martino (-25), Galliera (-7), Gaslini (-3) e Gallino (-3), praticamente invariata su Villa Scassi (-1) e Lavagna (-1). In totale rimangono 1300 pazienti nei reparti Covid, 121 di questi sono in terapia intensiva.



Positivi. Sono 509 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5021 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio per azienda sanitaria: ASL1 +51, ASL2 +39 (2 settore sociosanitario), ASL3 +336 (15 settore sociosanitario), ASL4 +10. In ASL5 la crescita è di 73 nuovi positivi, 19 come contatto di caso confermato e 54 da attività di screening. Il totale dei positivi, esclusi guariti e deceduti, in Liguria è di 14.851 unità (-541). A Savona sono 1582, alla Spezia 2202, ad Imperia 1483 e a Genova 8634. I residenti fuori regione o all'estero sono 294 e rimangono 656 tamponi in fase di verifica.



Guariti*. Oggi sono 1025 in più che portano il totale a 31784.



Isolamento domiciliare. Ci sono 13483 liguri, 468 in meno rispetto a ieri.



Sorveglianza attiva. Ci sono 12.221 persone in Liguria: in ASL1 sono 3747, in ASL2 1742, in ASL3 4951, in ASL4 1055 ed in ASL5 726.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)