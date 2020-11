Dato delle vittime più alto da maggio, nuovi contagiati sono oltre 28mila

Liguria - Sono circa seimila più di ieri i contagiati in Italia da Coronavirus. Il dato odierno infatti si attesta a 28.244 (24 ore fa erano 22.253) a fronte di un aumento di circa 47mila tamponi – oggi 182.287 – con una percentuale positivi-tamponi che dal 16,39% passa al 15,49%. Il bollettino quotidiano della Protezione Civile aggiorna anche il triste dato delle vittime che sono state 353 – 120 più di ieri – che è il più alto dal 6 maggio scorso. In totale nel Paese dall'inizio della pandemia hanno perso la vita 39.412 persone.

Più che raddoppiato rispetto a ieri invece il numero dei ricoveri in terapia intensiva, passato da 83 a 203 per un totale di 2.225. I ricoveri ordinari nelle ultime 24 ore sono stati invece 1.274 portando il totale a 21.114 con quasi quattrocentomila persone in isolamento domiciliare (394.803). Ad oggi i positivi sono 418.142.