Da mattina a sera, ecco la seconda allerta della settimana

Liguria - Era nell'aria ed ora veste i panni dell'ufficialità. Sulla Liguria si avvicina una nuova intensa fase perturbata, che interesserà in maniera diffusa la nostra regione, fino all’inizio della settimana prossima e così Arpal emana una nuova allerta, la seconda della settimana, di colore giallo su tutta la Regione. Il centro-ponente è il primo ad entrarci, dalle 21 di stasera, il centro della Regione da mezzanotte, il Levante e quindi anche lo Spezzino, dalle 6 di domani, sabato 19 ottobre. Attualmente l’allerta è fino alle 23.59 di domani, sabato 19 ottobre.



Dopo la tregua di mercoledì e la grigia giornata di ieri, sulla Liguria tornano piogge che diverranno più diffuse con il passare delle ore. In mattinata la ventilazione da sud invece ha insistito ancora su Voltri e relativo entroterra, facendo cadere 84 millimetri dalla mezzanotte. Il territorio fra Genova e Savona è saturo dalle precipitazioni di inizio settimana, come si vede nella mappa di bagnamento allegata: nelle aree blu il terreno non ha più capacità di assorbimento, e i corsi d'acqua risultano reattivi, con livelli idrometrici attuali superiori ai valori ordinari; nelle aree rosse il suolo è completamente secco. Dalla serata le piogge si intensificheranno assumendo localmente carattere di rovescio/temporale e si estenderanno verso Levante nelle prime ore di domani. Domenica si attende un ulteriore peggioramento meteo-idro che sarà meglio valutato nei prossimi aggiornamenti. Ecco l’avviso meteorologico di oggi, con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:



Uno sguardo a domenica. Si intensifica il flusso di correnti meridionali accompagnato da fenomeni diffusi e persistenti per tutta la giornata. Piogge di intensità moderata con cumulate tra elevate e significative su tutte le aree. Alta probabilità di temporali forti su tutte le aree. Venti di burrasca da Sud/Sud-Est con raffiche fino a 80-90 km/h su BC, forti su DE. Mare in aumento fino a localmente agitato su BC per onda da Sud-Est.



Regia. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile della Spezia (tel. 0187-501172) coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamento sul sito: www.allertaliguria.gov.it.