Liguria - Incredibile la denuncia che arriva da Genova via social. La Croce Verde di Pontedecimo ha oggi ammesso di non poter intervenire. "Si informano i cittadini di Pontedecimo che per mancanza di barelle nei pronto soccorso, tutte e quattro le nostre ambulanze sono ferme da questa mattina al Villa Scassi e al Galliera". Situazione che testimonia lo stress a cui è sottoposta la sanità regionale ed in particolare quella del capoluogo.