Cresce la pressione sul San Bartolomeo, 35 vittime in Liguria

Liguria - Continua la crescita dei contagi, continua a crescere la pressione ospedaliera sul territorio spezzino. Il bollettino del 7 novembre 2020 segnala 174 nuovi positivi nel territorio dell'ASL5, 76 come contatto di caso confermato, 92 da attività di screening e 6 nel settore sociosanitario. Il totale dei positivi è arrivato quindi a 2137. Tre in più gli ospedalizzati: sono 137 con 8 terapie intensive (una in meno di ieri). Tutti al San Bartolomeo di Sarzana, tranne un unico paziente al Sant'Andrea della Spezia.



Vittime. Lunghissima la lista di vittime. Sono 35, di età compresa tra 61 e 97 anni. Dieci sono spirati al San Martino, 13 a Villa Scassi, 6 al Galliera e 6 a Sestri Levante e uno all'ospedale di Sanremo.



Liguria. Sono 1092 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dove sono stati effettuati 5630 tamponi. Gli incrementi sono così distribuiti: ASL1 163, ASL2 119 e ASL 3 636. Nessun nuovo caso in ASL 4. I casi attivi sono 16878, di cui 1598 a Savona, 2137 alla Spezia, 1426 a Imperia e 10644 a Genova. I residenti all'estero o fuori regione sono 310. I tamponi ancora da processare sono 763.

Gli ospedalizzati sono 1378 (-15), di cui 77 in terapia intensiva. Il nosocomio più impegnato rimane il San Martino (352 pazienti, 0 la crescita), seguito da Galliera (194, 0), Villa Scassi (188, -30) e San Paolo di Savona (154, +5).



Guariti. I guariti* nelle ultime 24 ore sono 550, per un totale di 16752.



Sorveglianza attiva. IL totale è 9020 individui: in ASL 1 2354, ASL 2 1813, ASL 3 3842, ASL 4 570 e ASL 5 441.





* (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)