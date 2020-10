Covid19, ventiquattro nuovi casi positivi nello Spezzino

Liguria - Il bollettino Covid odierno, ricavato dai flussi ministeriali, registra 140 nuovi positivi in Liguria su 3.619 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore. In Asl12 si contano 13 nuovi casi, in Asl2 si sale a 28 mentre Asl3, cioè gli ospedali genovesi, ne mette insieme 75 ed Asl5 24 con 14 contatti di casi confermati e 10 provenienti da attività di screening. L'aggiornamento del dato provincia per provincia registra 227 casi attuali a Savona, 194 ad Imperia, 1007 alla Spezia e 1462 a Genova con 114 residenti fuori Regione/Estero e 244 persone in attesa di verifica per un complessivo di 3318.



Posti letto Covid in Liguria attualmente 184 con 23 terapie intensive, undici in più di ieri per effetto di alcuni aumenti in Asl 2 (quattro in più) e San Martino (quattro in più), ma lo Spezzino è stazionario: 61 posti letto Covid e otto terapie intensive. Infine le sorveglianze attive: 445 in ASL 1, 402 in ASL2, 595 in ASL3, 11 in ASL4, 712 in Asl5.